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15:59

Романов поучаствовал в спуске на Неву нового военного корабля

фото ЗакС политика Романов поучаствовал в спуске на Неву нового военного корабля

На территории поселка Понтонный депутат Государственной думы, петербуржец Михаил Романов стал участником церемонии спуска на воду противоминного корабля "Яков Беляев".

"Каждый корабль линейки «Александрит» становится новой частью оборонительного щита нашей страны, наращивает мощность российской армии, включается в важную миссию сохранения суверенитета и единства России", - цитирует депутата его пресс-служба.

В свою очередь, директор Средне-Невского судостроительного завода Владимир Середохо, отметил, что каждый новый выпущенный корабль у его предприятия получается лучше предыдущего. Отметим, что предприятие входит в ОСК, совет директоров которой возглавляет бывший петербургский губернатор Георгий Полтавченко.

Корабль-тральщик строили ровно два года.


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