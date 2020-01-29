Минюст не видит оснований исключать ФБК из списка иноагентов

Министерство юстиции не нашло оснований для исключения Фонда борьбы с коррупцией из реестра иноагентов после проверки, передает RT.

«По итогам проведенной проверки установлено отсутствие оснований для исключения некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" из соответствующего реестра», - заявили представители ведомства.

В середине декабря 2019 года ФБК направил в Минюст заявление с просьбой исключить организацию из реестра иноагентов, так как она якобы отказалась от иностранного финансирования и возвратила все деньги, полученные из-за рубежа, всем дарителям. В январе Мосгорсуд отказался удовлетворять ходатайство об исключении ФБК из перечня, на решение у судьи ушло всего девять минут.

Минюст включил ФБК в реестр иноагентов в октябре, после того как нашел несколько денежных переводов из США и Испании на более чем 140 тысяч рублей. Выяснилось, что 50 долларов из США отправил российский бизнесмен Юрий Маслихов.

Вторым «иностранным спонсором» оказался испанец по имени Роберто Фабио Монда Карденас. Он перевел деньги на счета ФБК в сентябре, однако к тому времени счета уже были почти месяц как заблокированы по делу об отмывании денег. Журналисты нашли Роберто Монду и поговорили с ним, однако перевод 138 тысяч рублей российской компании он объяснить не смог.