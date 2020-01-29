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18:50

Быков попробовал объяснить феномен сниженной лексики Путина

фото ЗакС политика Быков попробовал объяснить феномен сниженной лексики Путина

Мотивы и причины частого использования президентом Владимиром Путиным жаргонной, экспрессивной и иногда ругательной лексики в последние месяцы попытался обнаружить профессиональный литератор и публицист Дмитрий Быков. 

"Во-первых, поиски все более сильных слов приводят к обсценной лексике, во-вторых, я думаю, он сейчас в довольно сильном нервном срыве, двадцать лет - нелегко. Периодически это вырывается не самими приятными словами. Не надо думать, что внутренняя жизнь его комфортна, она трагична. Это или ситуации крайнего бессилия, или крайнего раздражения, когда нет другого выхода", - рассудил эксперт в интервью "Эху Москвы".

В его представлении, Путину не на ком выместить свои эмоции, некого "пнуть" даже из подчиненных, поэтому исключительный стресс вынуждает его отыгрываться на собственном народе, либо случайно "проговариваться" на встречах международного уровня. Дополнительной популярности, уверен Быков, президент сегодня себе таким образом не ищет.

В качестве примеров путинских грубых оборотов писатель использовал называние "антисемитской семьей" польского посла времен Второй мировой войны, "мразями" - людей, ведущих в социальных сетях так называемые "группы смерти", "моральными уродами" - противников ряда социальных поправок в Конституцию, а также несколько более раннее президентское пожелание "сдохнуть" неким врагам России.

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