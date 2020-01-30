В Финляндии в 50 км от границы с РФ обнаружили китаянку с коронавирусом

В больницу финского города Ивало, расположенного в 50 км от границы с Россией, обратилась жительница китайского Уханя, у которой врачи диагностировали новый тип коронавируса, уведомляет местный Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения.

Туристка приехала из города, "подарившего" миру новый агрессивный тип вируса, пять дней назад. На данный момент у пациентки отмечается лишь повышенная температура тела.

Обнаружение коронавируса у китаянки-путешественницы не стало неожиданностью, риск заражения весьма низкий, пояснил директор института здравоохранения Мика Салмиен.

Напомним, жертвами болезни стали 132 человека, однако количество зараженных превышает шесть тысяч.

Днем ранее Владимир Путин поручил свести к минимуму человеческие потери от коронавируса в РФ.