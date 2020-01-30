Мишустин подписал указ о закрытии границы на Дальнем Востоке из-за эпидемии коронавируса

Российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российско-китайской границы на Дальнем Востоке для борьбы с распространением коронавируса, вспышка которого произошла в государстве-соседе, информирует ТАСС. Документ пока не опубликован.

Сегодня стало известно о том, что в Финляндии, в 50 км от границы с РФ, госпитализировали китаянку с коронавирусом.

Жертвами болезни стали уже более 130 человек, при этом количество инфицированных превышает шесть тысяч.

Днем ранее Владимир Путин поручил свести к минимуму человеческие потери от коронавируса в РФ. Кроме того, вице-премьеру Татьяне Голиковой дан указ ежедневно информировать россиян о способах профилактики заболевания.