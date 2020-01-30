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12:40

Патриарх запретил своим викариям появляться на похоронах Чаплина

фото ЗакС политика Патриарх запретил своим викариям появляться на похоронах Чаплина

Предстоятель РПЦ Кирилл запретил подчинающимся ему викариям присутстовать на похоронах религиозного деятеля Всеволода Чаплина, состоявшихся накануне, 29 января. Об этом написал бывший главред издания "Журнал московской патриархии" Сергей Чапнин в своем Facebook, назвав главу РПЦ "бессердечным и злопамятным", а также боящимся мертвых.

"Он человек религиозный, но не христианин. Прощать не умеет, примириться не хочет. <...> Друзья, будьте осторожны и берегите себя от общения с такими людьми", - гласит пост автора.

Кроме того, по словам журналиста, Кирилл "не захотел никак помочь с похоронами".

Чаплин скоропостижно скончался на 52 году жизни, отслужив службу в московском храме, где он был настоятелем. В последние годы, если верить публикациям в прессе, протоиерей находился в некоторой опале у руководства РПЦ. Кроме того, его можно было встретить на митингах лево-патриотической оппозиции. Известность он приобрел благодаря резонансным эксцентричным высказываниям.

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