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14:41

Вузы Петербурга продлили каникулы студентам из Китая из-за вспышки коронавируса

фото ЗакС политика Вузы Петербурга продлили каникулы студентам из Китая из-за вспышки коронавируса

Министерство науки и высшего образования РФ дало поручение всем российским вузам продлить каникулы китайским студентам до 2 марта 2020 года из-за вспышки коронавируса.

Коррективы вносятся в календарный учебный график в целях профилактики распространения заболевания. Дата выбрана не случайно - плюс две недели к отдыху - так как у коронавируса имеется 14-дневный инкубационный период.

Кроме того, в российских университетах будут усилены санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия, в том числе при организации взаимодействия со студентами, которые после каникул вернулись из Китая. На время профилактики для студентов из КНР рассмотрят возможность дистанционного освоения образовательной программы.

Жертвами болезни стали уже 170 человек, при этом количество инфицированных превышает восемь тысяч.

Днем ранее Владимир Путин поручил свести к минимуму человеческие потери от коронавируса в РФ. Кроме того, вице-премьеру Татьяне Голиковой дан указ ежедневно информировать россиян о способах профилактики заболевания.

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