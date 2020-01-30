ФБК просит россиян помочь связаться с Шаведдиновым

Представители Фонда борьбы с коррупцией, продолжающие беспокоиться за судьбу своего отправленного служить на Новую Землю сотрудника Руслана Шаведдинова, попросили всех, кто имеет какую-то связь с арктическим архипелагом, передать от активиста хотя бы несколько слов.

Просьбу озвучила на YouTube-канале "Навальный LIVE" пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш. С ее слов, у самих сторонников Алексея Навального этого сделать пока не получается: письма "разворачиваются" в Архангельске, а ни одного способа связи с внешним миром Шаведдинову, в отличие от его сослуживцев, в воинской части не предоставили.

"Чтобы попасть туда, необходимо разрешение ФСБ. Как вы понимаете, ФСБ не торопится давать эти разрешения", - рассказала Ярмыш, добавив, что даже у зэков больше удобств, чем у ее коллеги.

Шаведдинова задержали и транспортировали в Архангельскую область в конце декабря, после проведенного в его квартире обыска. Около суток о его местонахождении ничего не было известно. Произошедшее оппозиционеры трактуют как похищение человека, подчеркивая, что по медицинским показаниям активисту не полагается проходить срочную службу.