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14:17

Навальный: В военной части не понимают, что делать с Шаведдиновым

фото ЗакС политика Навальный: В военной части не понимают, что делать с Шаведдиновым

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный рассказал об условиях пребывания своего сподвижника Руслана Шаведдинова, которого накануне, 24 декабря, принудительно доставили на остров Новая Земля отбывать срочную службу. Условия, с точки зрения Навального, не отличаются от тюремных: Шаведдинову, в отличие от остальных солдат, запретили пользоваться телефоном, и, кроме того, к нему приставлен постоянно его сопровождающий человек. В руководстве военной части царит растерянность, утверждает Навальный.

"Там явно никто не горит желанием совершить кучу уголовных преступлений, ради каких-то жуликов в Москве, решивших покуражиться над человеком из ФБК. Дальше-то что? Ставить его в караул под караулом из ещё пяти солдат? Выдавать ему автомат под конвоем ещё десяти автоматчиков? Чувак слоняется по секретной военной части даже без присяги. Никто её там не принимает, все на Новую Землю попадают только после присяги и учебки", - написал политик у себя в Facebook.

Оппозиционер также сообщил, что у его сподвижника имеется заболевание, не позволяющее ему служить в армии. Адвокаты молодого человека, квалифицируя произошедшее с ним как похищение человека и лишение его свободы, будут добиваться справедливости в суде сразу по нескольким пунктам.

Напомним, что 23 декабря представители ФСБ взломали дверь в квартиру Шаведдинова, обыскали ее, после чего увезли хозяина в неизвестном направлении. Спустя день молодой "навальнист" оказался в Архангельской области: его отправили служить в армию на остров Новая Земля, славящийся суровыми климатическими условиями. Военный комиссариат оценил всю эту операцию как законную.

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