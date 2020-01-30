Подрядчик работ на Шиесе подал апелляцию на решение о сносе построек

Строительная организация ООО "Технопарк", не согласная с решением суда о необходимости ликвидировать самострой на станции Шиес, официально подала апелляцию, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу арбитражного суда Архангельской области.

Дата рассмотрения жалобы пока не называется, но известно, что слушание пройдет в Вологде.

Напомним, что решение о сносе части сооружений выносилось по иску муниципалов из МО "Урдомское", которые занимают сторону противников мусорного полигона. Согласно решению, вынесенному 9 января, подрядчику давался месячный срок на его исполнение. Экспертиза пришла к выводу, что "приговоренные" к сносу строения - капитальные, в то время как ответчик настаивает, что они временные.

Отметим, что работы по строительству "экотехнопарка" уже несколько месяцев не ведутся, однако лагерь протестующих активистов, расположенный в непосредственной близости от огороженной территории стройки, пока не намерен самораспускаться.