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16:59

Захарова: Переписывание истории способно привести к летальным последствиям

фото ЗакС политика Захарова: Переписывание истории способно привести к летальным последствиям

Официальный представитель МИД Мария Захарова подняла волнующую в последнее время отечественных крупных чиновников и депутатов тему фальсификаций российской истории. В ее представлении, искажать исторические факты и трактовать их неортодоксальным образом смертельно опасно.

"Мы имеем сейчас дело с настоящим историческим вирусом, который может привести к по-настоящему летальным последствиям, возможно даже мирового масштаба"", - цитирует позицию Захаровой РИА "Новости".

По словам спикера МИД, именно попытки переиначить общепринятый вариант исторической правды привели к самой страшной с ее точки зрения войне всех времен - Второй мировой. Кто именно осуществлял с ее точки зрения вредоносный "политический заказ" тогда и осуществляет его сегодня, она не уточнила.

Накануне о борьбе с фальсификациями российской истории и готовности противостоять "очернителям" высказывался министр обороны Сергей Шойгу.

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