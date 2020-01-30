Эсеры написали в прокуратуру в связи повышением тарифов на ЗСД

Повышение тарифов на пользование Западным скоростным диаметром, произошедшее 18 января, побудило петербургских справедливороссов обратиться в прокуратуру. Они ссылаются на текст закона "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации", из которого следует, что максимальную стоимость проезда по платной дороге в случаях, аналогичных ЗСД, устанавливает правительство субъекта Федерации, то есть Смольный.

На 2020 год эта планка установлена: проезд по одному километру платной дороги не должен превышать 17 рублей. Между тем, обращают внимание петербургские депутаты, новые тарифы на пользование ЗСД привели к тому, что один километр может обойтись водителю при безналичном расчете от 17,04 до 100 рублей.

"На некоторых участках стоимость проезда превышает максимально установленный размер почти в 9 раз: за проезд от Богатырского до Приморского проспекта (1,5 км) водителям придется заплатить 150 руб", - добавляют они.

Социал-демократы просят прокуратуру принять к сведению их аргументы и добросовестно проверить действия ООО "Магистраль северной столицы" - компании, которая эксплуатирует скоростную трассу.