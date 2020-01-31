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9:33

Генпрокуратура обязала СК изменить обвинение сестрам Хачатурян на самооборону

фото ЗакС политика Генпрокуратура обязала СК изменить обвинение сестрам Хачатурян на самооборону

Генпрокуратура обязала Следственный комитет переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян с убийства на необходимую самооборону, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Паршина.

По его словам, заместитель генпрокурора Виктор Гринь отказался утверждать обвинительное заключение. «В частности, Гринь указал, что следствие, признавая факты систематического насилия со стороны отца опасного для жизни и здоровья, не учло его влияние на формирование у сестер конечной цели посягательства», - пояснил он. Паршин добавил, что переквалификация обвинения «влечет за собой прекращение уголовного преследования».

Марию, Ангелину и Крестину Хачатурян обвиняют в убийстве их отца. На момент задержания девушкам было 17, 18 и 19 лет. Они рассказали, что отец годами издевался над ними, в том числе принуждал к действиям сексуального характера. Изначально девушек арестовали, но спустя два месяца выпустили из СИЗО. Защита настаивает на том, что случившееся было самообороной, следователи – убийством, совершенным группой лиц по предварительному сговору.

В защиту девушек регулярно проходят пикеты.

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