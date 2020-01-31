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9:57

Макаров: От муниципалов зависит живой диалог между властью и обществом

фото ЗакС политика Макаров: От муниципалов зависит живой диалог между властью и обществом

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров 30 января принял участие в совещании совета при президенте по развитию местного самоуправления, сообщили в пресс-службе ЗакСа. 

Заседание прошло в городе Красногорск Московской области, под председательством президента Владимира Путина. В совет вошли премьер-министр Михаил Мишустин, члены кабмина, сенаторы, депутаты Госдумы, представители администрации президента, губернаторы, спикеры региональных парламентов и главы городов и поселений. 

По словам Макарова, Путин обратил «особое внимание» на то, что «темпы позитивных изменений для граждан должны с каждым годом расти», и люди «должны ощущать реальные результаты работы всех национальных проектов, которые призваны создавать достойный уровень жизни для каждого жителя России». 

«Муниципальная власть – самая близкая к людям, когда нужно оказать эффективную, а самое главное – оперативную помощь. Именно эта работа укрепляет всю вертикальную властную ось. От неё зависит живой диалог между властью и обществом», - сказал Макаров. 

По его словам, Путин подчеркнул, что нужно «обеспечить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами, расширить полномочия и возможности нашего местного самоуправления, в том числе в плане бюджетной обеспеченности». «Цель конституционных изменений – быть на "одной волне" с людьми, слышать и понимать запросы, нужды и заботы простого человека, имя которому – народ», - заявил Макаров. 

Путин призвал разработать основы новой политики регионов в области муниципальных властей. Макаров поручил органам петербургского парламента проанализировать, нужно ли вносить изменения в закон «О местном самоуправлении в Санкт-Петербурге». 

В тот же день, 30 января, представители «Единой России» в ЗакСе https://www.zaks.ru/new/archive/view/197072раскритиковали инициативу депутатов МО «Смольнинское» о снижении муниципального фильтра до 6% на заседании комиссии по устройству государственной власти. Денис Четырбок, в частности, посоветовал думать не о «высших материях», а сосредоточились на чистоте территории.


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