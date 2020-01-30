Избирали не для высших материй: ЗакС опять не захотел снижать мунфильтр

Представители «Единой России» в Законодательном собрании Петербурга ожидаемо раскритиковали инициативу местного совета МО «Смольнинское» о снижении муниципального фильтра до 6%. Законопроект рассмотрели 30 января на заседании комиссии по устройству государственной власти. Дискуссии по сути предложения не получилось. Оппозиционным муниципалам просто указали их место – нужно о благоустройстве дворов думать, а не политические вопросы решать.

Муниципалы против астероида

Депутаты МО «Смольнинское» первыми из вновь избранных оппозиционных муниципалов утвердили и внесли в ЗакС законопроект о снижении барьера для регистрации кандидатом в губернаторы. Сейчас для преодоления мунфильтра необходимо собрать подписи 10% депутатов из трех четвертей местных советов Петербурга. Это самая высокая планка, предусмотренная федеральным законодательством. Муниципалы-демократы, объединившиеся после сентябрьских выборов в Ассоциацию независимых депутатов, решили инициировать снижение порога до 6%. Следом за «Смольнинским» аналогичные законопроекты внесли МО «Гавань» и «Владимирский округ». Ожидается, что кампанию поддержат и другие советы, в которых оппозиция получила большинство.

«Действующий «муниципальный фильтр» препятствует конкуренции на выборах, а значит ставит под сомнения реальное волеизъявление жителей Санкт-Петербурга и может привести к общественным волнениям», - говорится в пояснительной записке к документу муниципалов «Смольнинского».

Представлявший документ на заседании комиссии мундеп Александр Захаров также заявил, что фильтр «ограничивает активные и пассивные права граждан и подрывает доверие к институту государственной власти».

Пять из шести присутствовавших членов парламентской комиссии представляли партию «Единая Россия». Их мнения совпали: муниципалы занялись не своим делом.

- Вот сейчас движется к вашему муниципальному образованию, как и ко всей нашей Земле, астероид. Скоро встретятся. Вот вы решение по этому поводу приняли какое-нибудь? По коронавирусу приняли какое-нибудь решение? – поинтересовался председатель комиссии Юрий Гладунов.

- Возможно, на следующий совет вынесем, - недовольно ответил Захаров.

Представляющий в Заксобрании Кировский и Красносельский районы Денис Четырбок вместо вопроса рассказал, что сам живет в МО «Смольнинское» и не доволен качеством работы местного совета:

- Ни разу не видел в работе на территории ни вас, ни ваших коллег. Как у жителя у меня есть большая просьба не о высших материях думать. Вас избирали не для того, чтобы вы о высших материях думали, а конкретно работали на территории. Мое пожелание, чтобы у нас на территории было чисто, чтобы с нами обсуждали проекты, а не занимались склоками и самопиаром. Это пожелание от жителя муниципального образования «Смольнинское».

- Я общаюсь с избирателями… - начал отвечать Захаров.

- Александр Викторович, я ваш избиратель, - прервал Четырбок. – И я общаюсь тоже с людьми. Вас там нет на территории. Работы вашей тоже нет.

Депутаты партии власти посоветовали муниципалам изучать десятую статью городского закона об организации местного самоуправления. В ней перечислены вопросы местного значения муниципальных образований. Однако право законодательной инициативы закреплено в другой, двадцать шестой статье. Никаких ограничений по этим инициативам не предусмотрено. Все регулируется только рамками городского законодательства:

«Муниципальный совет муниципального образования обладает правом законодательной инициативы в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга. Порядок реализации права законодательной инициативы органов местного самоуправления определяется законом Санкт-Петербурга».

Правом законодательной инициативы петербургские муниципалы пользуются нечасто, но когда единороссы из МО «Черная речка» и МО «Парнас» выступали с законопроектами о переименование своих округов в «Ланское» и «Сергиевское» соответственно, никто в ЗакСе им на десятую статью не указывал, и заниматься работой на территории не призывал.

«Заградбарьер»

За одобрение законопроекта муниципалов из «Смольнинского» на заседании комиссии проголосовал только беспартийный Максим Резник.

- Это очевидный общественный запрос, - аргументировал депутат свою позицию. - И все это знают, вне зависимости от партий, и все понимают, что муниципальный фильтр в Петербурге избыточный. В 2014 году это было очевидно, тогда это было связано с Оксаной Дмитриевой. На последних выборах было связано с Борисом Лазаревичем Вишневский. Очевидная история, которая деформирует общественно-политическую жизнь Петербурга. И понятно, что сегодня эти инициативы не будут приняты, потому что они находятся в противоречии с тем трендом, который существует на федеральном уровне. Трендом на свертывание остатков демократии, туркменбашизации политической системы.

Депутат Борис Вишневский, выдвигавшийся в 2019 году от своей партии «Яблоко» в губернаторы, но не прошедший муниципальный фильтр, тоже пришел на заседание комиссии. Правом голоса он там не обладал, но решил поучаствовать в дискуссии. «Яблочник» напомнил коллегам, что когда летом объезжал муниципальные советы с просьбой поддержать свою кандидатуру, ему приходилось слышать, что подписи уже сданы в организованном порядке.

- То, что сейчас происходит, абсолютно ненормально. Те подписи, которые необходимо собрать для участия в выборах губернатора, это фактически заградительный барьер. Я не буду рассказывать, как все происходило на последних губернаторских выборах, как почти все подписи были собраны в первый же день, как те, кто их представил, на самом деле их не собирал, а получил в готовом виде. Но самое главное – ни малейшего отношения к поддержке гражданами того или иного кандидата эти подписи не имеют в принципе, - заявил Вишневский.

Продолжение кампании

Муниципальный фильтр появился в России в 2012 году вместе с возвратом выборов глав регионов. Каждый субъект федерации самостоятельно устанавливал порог, который необходимо преодолеть будущим кандидатам в губернаторы. Виталий Милонов, руководивший в то время комитетом по законодательству ЗакСа, предложил максимально возможный муниципальный фильтр – 10%. Эту идею активно критиковали оппозиционные депутаты, но их поправки не прошли.

С тех пор было несколько попыток снизить мунфильтр. Перед последними губернаторскими выборами в петербургский парламент поступило два соответствующих законопроекта – от КПРФ и от теперь уже бывшего лидера фракции ЛДПР Олега Капитанова. Оба они так и не были рассмотрены. По мнению председателя комитета по законодательству Дениса Четырбока, ЗакСу стоит сперва разобраться с инициативами своих депутатов, а муниципалам нужно сосредоточиться на решении местных вопросов:

- Для чего это понадобилось муниципалитету? Вместо того чтобы решать вопросы благоустройства дворов, скверов, следить за работой жилищно-коммунальных [служб], управляющих компаний. Эта вся работа их не интересует. Гораздо интереснее на собрании поднимать вопросы, которые и так находятся в сфере внимания городского парламента. Мне такая позиция непонятна. Я такую активность связываю исключительно с желанием хайпануть, желанием светиться на афишах, на билбордах… А что касается муниципального фильтра, то у нас уже есть на рассмотрении такие инициативы. Выборы еще не скоро, поэтому время для рассмотрения есть. Спешки здесь абсолютно никакой нет.

Судя по тому, что свой законопроект фракция КПРФ внесла еще в октябре 2018 года, почти за год до губернаторских выборов, спешки нет уже давно. Парламентские коммунисты предложили снизить мунфильтр до 5%, минимально возможной планки. Однако в этом случае возникнет противоречие между двумя условиями прохождения барьера. Кандидат в губернаторы должен собрать подписи депутатов из, как минимум, трех четвертей муниципалитетов города, то есть предоставить не менее 84 автографов. В то же время пятипроцентный барьер позволяет собрать 79 подписей, так как в городе сегодня порядка 1580 мундепов.

Выдвинутое в апреле 2019 года предложение Капитанова тоже оказалось небезупречным. Юридическое управление ЗакСа нашло в тексте законопроекта положения, противоречащие федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Исправлять документ автор не стал и, очевидно, уже не станет. С июня он работает в Смольном под начальством губернатора Александра Беглова.

Александр Захаров из МО «Смольнинское» в разговоре с ЗАКС.Ру признался, что был готов к негативной реакции единороссов, но надеялся на лучшее. Не удивило решение и координатора «Объединенных демократов», заместителя главы МО «Гавань» Сергея Кузина. В ближайшее время «гаваньским» муниципалам тоже предстоит тяжба с комиссией ЗакСа по вопросу мунфильтра. Больших иллюзий Кузин не испытывает, но считает, что интерес к теме нужно подогревать постоянно.

- Это отличная инициатива, но она идет вразрез с политикой партии «Единая Россия» и с той вертикалью, которая выстраивается. Поэтому мы настроились на то, что это будет кампания по принятию этого закона, - поделился муниципал.

Кузин уверен, что шансы на снижение муниципального фильтра в Петербурге есть, но все зависит не от настроений в Мариинском дворце, а от политического решения из Кремля или офиса федерального руководства партии власти.

Сергей Еремеев

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