В связи с обрушением СКК эсеры просят прокуратуру проверить документы на снос

Петербургские справедливороссы обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой изучить документацию, на основании которой принималось решение о сносе СКК, который 31 января обрушился внезапно и унес жизнь рабочего.

Партийные депутаты ЗакСа вместе с главой петербургского отделения СР Мариной Шишкиной подозревают, что при заключении концессионного соглашения о реконструкции СКК между городом и подрядчиком могли иметь место должностные преступления.

"Информации о наличии проекта демонтажных работ в открытом доступе не имеется и, насколько нам известно, само здание спортивно-концертного комплекса «Петербургский» не было передано концессионеру в оперативное управление для начала работ по проектированию реконструкции", - в частности, говорится в обращении эсеров к новому генеральному прокурору РФ Игорю Краснову.

После обрушения крыши спортивного сооружения публично выступил губернатор Александр Беглов, поручив ответственным службам предотвратить дальнейшее обрушение здания. По разным оценкам, в руины превратилось 80% от массы СКК.

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