Делом об обрушении крыши СКК "Петербургский" займется центральный аппарат СК Председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обрушения крыши СКК «Петербургский» при демонтаже здания и гибели рабочего, сообщили в СК. По версии СК, был «очевидный факт нарушения правил безопасности» при проведении работ. Материалы уголовного дела Бастрыкин передать следователям центрального аппарата СК. Крыша СКК рухнула днем 31 января. Один рабочий погиб, есть пострадавшие. Петербургские прокуратура и СК проводят проверку. Представители «Справедливой России» попросили Генпрокуратуру проверить документацию, позволившую подрядчику приступить к сносу спортивного сооружения. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен