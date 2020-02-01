На Сенатской площади начался народный сход против поправок в Конституцию

Выступающие против введения поправок в Конституцию России петербуржцы собрались на Сенатской площади. Народный сход проходит 1 февраля, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Активисты по очереди выходят в одиночные пикеты. Один из протестующих стоит с раскрытой Конституцией и читает ее.

Полицейские переписывают данные пикетирующих и содержание их плакатов. Также сотрудники правоохранительных органов фотографируют протестующих и снимают на видео. Рядом с Сенатской площадью стоят полицейские автобусы и автозаки.

Фото: ЗАКС.Ру

София Саттарова

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