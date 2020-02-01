Беглов об обрушении крыши СКК: Слишком велика цена неосторожности

Губернатор Петербурга Александр Беглов прокомментировал на своей странице во «ВКонтакте» обрушение крыши при демонтаже здания СКК «Петербургский».

Он назвал трагедией гибель рабочего при обрушении крыши. По его словам, он «потрясен случившимся, как и все петербуржцы».

«Мне довелось работать монтажником-высотником, и я хорошо знаю: организация работ на высоте, тем более на сложном объекте, требует безукоризненной техники безопасности. Слишком велика цена неосторожности», - написал Беглов.

«То, что эксплуатация здания СКК может быть небезопасной для находящихся в нем людей, стало понятно в конце июня, когда было выписано соответствующее предписание МЧС, а прокуратура затребовала устранения выявленных замечаний», - подчеркнул губернатор.

Он заявил, что Смольный «возьмет под особый контроль» соблюдение компаниями техники безопасности.

Крыша СКК рухнула днем 31 января. Один рабочий погиб, есть пострадавшие. Петербургские прокуратура и СК проводят проверку. Представители «Справедливой России» попросили Генпрокуратуру проверить документацию, позволившую подрядчику приступить к сносу спортивного сооружения.

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