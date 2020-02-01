Народный сход против поправок в Конституцию закончился задержаниями

На Сенатской площади 1 февраля проходил народный сход против поправок в Конституцию России. На акции собралось не более 30 человек, восемь из них были задержаны. Часть отправленных в автозак даже не успели развернуть свои плакаты.

Собрались протестующие на площади около 13:00 часов. Выразить свое недовольство петербуржцы решили в форме поочередного одиночного пикетирования – такой вид мероприятия не требует согласования.

Пока кто-то стоял с плакатом о стабильности и призывом к президенту России Владимиру Путину не трогать Конституцию, кто-то ходил с главным документом страны в руках или читал его. Одной из пикетирующих была активистка Ольга Смирнова. По ее мнению, одним пакетом поправки в Конституцию можно внести только в том случае, если поправки связаны между собой. Сейчас же речь идет о разных статьях и разных сферах жизни, напомнила активистка. Также она назвала планируемое голосование по поправкам – «игрушечное».

- Конституционной силы этот опрос иметь не может. Хотя Путин свою подпись поставит вне зависимости от этого опроса. Это игрища. Это игры с людьми. Это, в общем-то, шаг не политика, а, скорее, массовика-затейника, - считает Смирнова.

Сотрудники полиции подходили к каждому новому пикетирующему, представлялись, просили представиться в ответ, а затем напоминали о недопустимости нарушения законов о несогласованных акциях и об экстремизме и просили подписать соответствующее уведомление. Пикетчики представлялись, показывали документы, но подписывать что-либо отказывались.

Оживление среди полиции началось, когда на площадь пришел известный по своим летним перфомансам активист Вадим Казак. Он встал поодаль от очередного пикетирующего и разговаривал с журналистами. В руках у Казака был свернутый плакат на деревянных держателях. По его словам, именно это и не понравилось полицейским. Сотрудники правоохранительных органов подошли к активисту напомнить о законе, а после разговора с ним – задержали. Так и не развернутый плакат Казака отправился вслед за ним в автозак.

Затем полиция начала задерживать каждого, кто вставал с пикетом на площади. Или попытался встать, как Али Хантимиров, который только выбирал себе листовку, но тоже отправился в автозак. В полицейской машине оказались помимо перечисленных Марина Кен и Евгений Мусин.

Не тронули полицейские только художницу Елену Осипову, которая также решила выступить против поправок в Конституцию. При этом, вставших в пикет после нее Александра Тонконогова и Егора Строева в автозак все же отправили. К тому моменту протестующие уже поняли, что такая участь постигнет каждого, кто решится встать с плакатом.

- Скажите, как вас зовут? Чтобы мы знали, если вас задержат, - попросил один из активистов Строева, когда тот только развернул свой плакат.

- Егор, - ответил пикетчик и усмехнулся. - Да пусть задерживают, я замерз, хоть погреюсь.

Один из полицейских с громкоговорителем начал ходить по площади и предупреждать, что люди устроили несогласованную акцию и могут быть задержаны с применением силы. Протестующие возражали ему: «Одиночный пикет не требует согласования!». Сотрудник правоохранительных органов на эти высказывания не отвечал.

Протестующие решили идти на Дворцовую площадь – «пусть они за нами поездят». Полицейские решили не ехать, а бежать. С задержанием Асана Мумджи у правоохранителей проблем не возникло, а Владимир Шипицын, когда его схватили, упал на землю. ОМОН оттащил его на лавочку, активисту вызвали скорую, но он от помощи отказался.

- Просто отстаньте от меня, - попросил Шипицын.

Полицейский уточнил у него, нормально ли он себя чувствует и, получив утвердительный ответ, велел ОМОНу нести активиста в автозак.

На этом задержания закончились. Как раз вовремя - на площадь подъехали туристы и молодожены для фотосессии. Еще три человека из оставшихся активистов встали в пикеты, но их полиция уже не трогала.

Всех восьмерых задержанных отвезли в 77 отдел полиции. Как сообщила ЗАКС.Ру правозащитница Мария Малышева, троих задержанных отпустили: Шипицина, Копаева и Тонконогова. Протоколы об административном правонарушении на них не составили, уточнила Малышева.

Казак рассказал ЗАКС.Ру, что им пока не объяснили причины задержания. По его словам, полицейские только взяли отказы от дачи пояснений.

текст: София Саттарова / фото: Михаил Масленников

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