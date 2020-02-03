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9:27

Москвичи пикетировали у приёмной ФСБ в поддержку фигурантов дела "Сети"

фото ЗакС политика Москвичи пикетировали у приёмной ФСБ в поддержку фигурантов дела "Сети"

Минувшим вечером, 2 февраля, в центре столицы, на Лубянке, у входа в приёмную ФСБ, неравнодушные делу "Сети"* граждане вышли поддержать его фигурантов одиночными пикетами, делится "МБХ медиа".

Всего в акции приняли участие около 50 человек.

По очереди демонстранты держали в руках плакаты с надписями: "Свободу узникам „Сети“", "Закрыть дело „Сети“", "Свободу нашим детям".

На одном постере разместили цитату матери участника разбирательства Дмитрия Пчелинцева: "Одна из главных проблем Димы сейчас - раскрошенные зубы. Когда тебя пытают, зубы стираются, ты же сжимаешь их от боли".

Среди участвующих в пикете были, среди прочих, правозащитник Лев Пономарев и экс-фигурант "московского дела" Владислав Барабанов. Неподалеку от места проведения ации "дежурили" известные своими провокациями активисты SERB.

Напомним, суды по делу "Сети" длятся уже более параллельно в Петербурге и Пензе. Девятерых молодых человек задержали за несколько месяцев до выборов президента в 2018 году и обвинили их в участии в террористическом сообществе, которое якобы проводило тренировки, готовясь к нападениям на полицейских и представителей органов государственной власти.

Фигуранты дела утверждали, что силовики пытали их, выбивая признательные показания. Следы пыток на теле двух участников разбирательства - Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова - подтверждали члены ОНК. 

* Организация признана террористической и запрещена в России

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