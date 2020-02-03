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11:23

Семья главы "Ростеха" Чемезова владеет многомиллиардной недвижимостью на Рублёвке

фото ЗакС политика Семья главы "Ростеха" Чемезова владеет многомиллиардной недвижимостью на Рублёвке

Издание "Проект" продолжает публиковать расследования о принадлежащей высокопоставленным российским чиновникам недвижимости, базирующейся преимущественно на Рублёво-Успенском шоссе. На сей раз журналисты обнаружили, что семье руководителя "Ростеха" Сергея Чемезова принадлежит несколько участков совокупной стоимостью 4 млрд рублей.

По данным издания, 74-летняя теща Чемезова Людмила Рукавишникова владеет 8 сотками в деревне Раздоры. В 2014 году она купила два соседних участка, объединив их в один - его стоимость на сегодняшний день может составлять около 3 млрд рублей. "Проект" уточняет, что Рукавишниковой принадлежит также несколько бизнесов, однако они либо убыточны, либо не приносят мизерный доход.

Супруге Чемезова Екатерине Игнатовой, согласно выписке из Росреестра, достались два участка в 47 соток в деревне Жуковка-2 - их стоимость достигает 223 млн рублей.

Наконец, 35-летний сын главы госкорпорации Александр владеет 29 сотками в смежном поселке Жуковка-2 и домом в 690 "квадратов". Ему частично принадлежит столичный ресторан ZOO Beer & Grill.

Напомним, в феврале 2019 года Алексей Навальный представил расследование ФБК о недвижимости Чемезова. В нем утверждалось, что семья главы "Ростеха" владеет квартирой с видом на Красную площадь стоимостью в 5 млрд рублей.

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