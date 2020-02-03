Посол РФ в ЦАР уведомил о ходе расследования убийства российских журналистов

Посол России в Центральноафриканской Республике Владимир Титоренко известил общественность о ходе расследования тройного убийства российских журналистов, которое произошло на территории ЦАР в июле 2018 года. По его словам, которые ретранслирует РИА "Новости", у африканских следователей и по сей день нет конкретного ответа на вопрос о том, кто мог стоять за нападением на граждан РФ.

"Насколько мне известно, на сегодняшний день установлено, что на них напали то ли криминальные элементы, то ли наемники, потому что здесь много всяких наемников из сопредельных государств, которые вооружены и промышляют бандитизмом", - пояснил дипломат.

Он отметил, что нападение на россиян произошло на неподконтрольной властям Банги территории, поэтому "найти убийц очень тяжело". Несмотря на данное обстоятельство, Титоренко уверен, что местные следователи делают всё необходимое, работа ещё не окончена.

Ранее новый генпрокурор Игорь Краснов поделился версией, что Радченко, Расторгуева и Джемаля убили местные жители ради ограбления, однако родные убитых журналистов в эту версию не верят.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были застрелены в ЦАР в конце июля 2018 года. Они планировали снять фильм о ЧВК Вагнера, деятельность которой считают связанной со структурами бизнесмена Евгения Пригожина.

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