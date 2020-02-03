Членов "Партии мертвых", протестовавших против повышения тарифов на транспорт, оштрафовали

Невский райсуд Петербурга привлек к административной ответственности активисток "Партии мертвых" Марию Воногову и Дарью Логвинову за участие в несогласованных пикетах: каждой девушке назначили штраф в размере 20 тысяч рублей, делится объединенная пресс-служба судебных ведомств города.

В начале декабря прошлого года на площади Ленина состоялся митинг "Стоп тариф". Во время мероприятия девушки развернули плакаты оскорбительного для власти содержания, поэтому их задержали. Вместе с Логвиновой и Воноговой в полицейский автозак попал и лидер "Партии мертвых" Сергей Беляев.

"Они [оштрафованные] самостоятельно выбрали место, время и тему мероприятия, то есть проводили пикетирование, которое не было согласовано", - пояснили примененную к активисткам "санкцию" в судебной пресс-службе.