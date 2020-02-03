Партия Роста просит генпрокуратуру проверить деятельность компании "СКА-Арена"

Петербургские парламентарии, представляющие в городском Заксобрании фракцию Партия Роста, Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко попросили генерального прокурора Игоря Краснова изучить деятельность компании "СКА-Арена", которая занимается реконструкцией СКК, и выбранных ей подрядчиков.

Соглашение о реновации объекта в формате государственно-частного партнерства было подписано 15 января. В ходе обсуждения проекта реконструкции СКК компания-застройщик уточняла, что при демонтаже конструкций не исключается частичное обрушение частей здания. Что и произошло 31 января текущего года: в результате ЧП на объекте погиб один рабочий.

В связи с инцидентом Дмитриева и Трохманенко просят прокуроров выяснить, "кем и когда было выдано согласование на проведение работ, включающих снос здания; какие должностные лица осуществляли контроль и надзор за проведением этих работ".

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