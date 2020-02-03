Шнуров посвятил поэтический фельетон новой партии Прилепина

Поэт и музыкант Сергей Шнуров, входящий в Общественный совет по культуре при Госдуме, выпустил новое стихотворное произведение, посвященное неоднозначной репутации людей, которые сформировали костяк партии "За правду" под руководством бывшего нацбола Захара Прилепина. Помимо последнего, "достается" в тексте артисту Ивану Охлобыстину.

"Персонажи — дурно аж, весь гротеск и буффонада, что не личность, то типаж, впрочем, так нам всем и надо", - говорится в сочинении, выложенном в Instagram.

Недвусмысленный намек делается еще и на двусмысленное профессиональное прошлое Прилепина, который в 1990-е годы работал омоновцем.

"Там компашка, то что надо (rреативный элемент) ладная, как тачка Лада, за рулём писатель — мент", - пишет фронтмен группы "Ленинград".

Рифмованный текст заканчивается суждением о том, что надежд на политическое будущее у страны нет: "дурная бесконечность".

Примечательно, что нынешней зимой в публикациях ряда "посвященных" в кремлевские тайны СМИ появлялась информация о возможном создании политической партии во главе с самим Шнуровым, что якобы входит в план президентской администрации перед выборами в Госдуму.