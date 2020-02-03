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18:57

Яшин рассказал о "криворукости" судебных приставов

фото ЗакС политика Яшин рассказал о "криворукости" судебных приставов

Московский оппозиционер Илья Яшин предал огласке сомнительное, с его точки зрения, поведение судебных приставов, работающих по искам, которые минувшим летом стали подавать государственные организации к организаторам несанкционированных столичных митингов. По словам демократа, несколько дней назад один из исков - от столичного метрополитена - его соратник Алексей Навальный полностью оплатил, на что потребовалось 56 тысяч рублей. Однако, дело на этом не закончилось.

"А сегодня у всех ответчиков взяли да и списали с банковских карт по 56 тысяч рублей. Причем снимали вообще без разбору, не вникая в детали. С одного моего счета сняли 56 тысяч, а на трех остальных (где нет денег) такую же сумму тупо заблокировали: теперь у меня там минус. Кто те приставы, которые устроили эту наглую акцию? Криворукие недоумки, у которых руки из задницы растут?", - возмутился политик у себя в Facebook.

Произошедшее стало для него еще одним поводом заключить словосочетание "правовое государство" в кавычки.

Ранее с выступавших за честные выборы в Мосгордуму политиков требовали денег и достигли успеха дорожные и транспортные службы.

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