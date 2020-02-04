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9:18

Дознаватель хочет ограничить директора ФБК в сроках ознакомления с делом о фильме "Он вам не Димон"

фото ЗакС политика Дознаватель хочет ограничить директора ФБК в сроках ознакомления с делом о фильме "Он вам не Димон"

Дознаватель обратился в суд с ходатайством об ограничении директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова в сроках ознакомления с делом о злостном неисполнении решения суда (ч. 2 ст. 315 УК) из-за его отказа удалять фильм "Он вам не Димон".

"Разумеется, я считаю, что это очередное давление на Ивана. В деле девять томов плюс большое количество информации на флешках и дисках, мы пока не успели все изучить. И вместо того, чтобы дать нам дополнительное время, нас наоборот ограничивают", - посетовал адвокат Жданова Владимир Воронин, беседуя с "МБХ медиа".

Срок, на который дознаватель хочет урезать изучение материалов разбирательства, пока неизвестен. Рассмотрение ходатайства состоится 5 февраля в столичном Тверском суде.

Ранее глава ФБК стал фигурантом уголовного дела по выше упомянутой статье из-за своего принципиального нежелания удалять расследование про российского премьера Дмитрия Медведева. Жданова уже вызывали на допрос в СК в качестве подозреваемого. Позднее у следователей побывала его жена.

В конце декабря в офис ФБК ворвался спецназ ФССП, изъявший всю технику: основная причина вторжения правоохранителей - опять же дело Жданова, хотя Алексей Навальный считает, что им просто нужны "дорогостоящие подарки на Новый год".

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