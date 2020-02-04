"Мы же не вечные": 7 февраля Лукашенко встретится с Путиным для важного разговора

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о намерении в ближайшее время провести встречу со своим российским "визави" Владимиром Путиным: по планам, аудиенция двух президентов должна состояться уже на этой неделе, 7 февраля, передает БЕЛТА.

"Некий момент истины наступил. Мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные. Что мы оставим после себя - вот в чем вопрос", - такие слова, с отсылкой к Шекспиру, сказал Лукашенко во время посещения Добрушской бумажной фабрики "Герой труда".

Напомним, в течение прошедшего декабря Путин и Лукашенко - под предлогом двадцатилетия подписания союзного договора между своими государствами - успели дважды встретиться лично, и всякий раз их разговор длился по нескольку часов. На последней встрече в Петербурге глава Белоруссии отметил "колоссальный прогресс" во взаимоотношениях двух стран, случившийся за это время.