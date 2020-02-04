Замглавы департамента Минкульта перевели под домашний арест по делу о хищении 20 млн рублей

Басманный суд Москвы изменил меру пресечения замдиректора департамента госохраны культурного наследия Минкультуры Павлу Мосолову, передает «Интерфакс». Чиновник из СИЗО переведен под домашний арест.

Мосолова обвиняют в хищении денег, выделенных из бюджета на реставрацию объектов на Соловецком архипелаге. Ущерб следователи оценили в 20 млн рублей. Свою вину чиновник не признает.

По делу также проходят глава центра культурного наследия «Роскапстрой» Владимир Цветнов, гендиректор «СмартФинанса» Татьяна Магдеева и предприниматель Сергей Семиков.