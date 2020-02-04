У Медведева на новом посту в Совбезе появится собственный секретариат

У экс-премьера Дмитрия Медведева, не так давно вступившего в специально созданную для него должность председателя Совета безопасности РФ, появится начальник и замначальника личного секретариата, а также - личный помощник. Подобный указ за подписью Владимира Путина доступен на портале правовой информации.

Ранее другим указом президента чиновнику назначалась заработная плата в размере 618 тысяч рублей ежемесячно.

15 января Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства после оглашения послания президента Федеральному собранию. 16 января новым премьер-министром был назначен Михаил Мишустин, ранее возглавлявший Федеральную налоговую службу. Обновленный состав кабмина стал известен 21 января.