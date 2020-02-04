В Петербурге создан оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение о создании оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции в городе, сообщили в Смольном.

Руководителем штаба стал вице-губернатор Валерий Пикалев. Его заместителями назначены глава петербургского Роспотребнадзора Наталия Башкетова и вице-губернаторы Анна Митянина и Максим Соколов.

Штаб должен будет координировать работу исполнительных органов власти Петербурга и территориальных представителей федеральных органов по профилактике и контролю за распространением коронавируса. Также штаб должен будет выработать оперативные меры по недопущению возникновения инфекции.

Также в штаб вошли: вице-губернатор Евгений Елин, глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, глава юридического комитета Екатерина Аксенова, представители управления МВД по Петербургу и Ленобласти, Росгвардии, МЧС, управления на транспорте МВД в СЗФО, управления и погрануправления ФСБ по Петербургу, Октябрьской железной дороги и другие.

Тем временем петербуржцы чаще страдают от гриппа и ОРВИ. За последние полтора месяца зафиксировано 48 тысяч случаев заражения.

Вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в Китае в конце 2019 года. По последним данным, число заболевших в мире превысило 20,4 тысячи человек, умерли 425. В России выявлено два заболевших человека: в Забайкальском крае и в Тюменской области.

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