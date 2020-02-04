Аспиранта МГУ Мифтахова оставили под арестом еще на два месяца

Мосгорсуд оставил аспиранта МГУ Азата Мифтахова под арестом до 7 апреля по делу о брошенной в офис «Единой России» дымовой шашки, передает «МБХ медиа». В СИЗО он находится уже больше года.

На заседании адвокат Светлана Сидоркина сообщила, что в деле появился новый засекреченный свидетель, который заявил об участии Мифтахова в движении «Народная самооборона». По ее мнению, это выдуманный следствием свидетель.

Адвокат просила приобщить к делу грамоты, дипломы и характеристики Мифтахова от преподавателей МГУ и однокурсников. Она сообщила, что дядя Мифтахова готов внести залог в 1,5 млн рублей в случае избрания иной меры пресечения.

Однако суд согласился с позицией следователя. Последняя ходатайствовала о продлении ареста, не видя оснований для изменения меры. По мнению следствия, Мифтахов может скрыться от суда, поскольку незадолго до дела покупал билеты до Беларуси.

Мифтахов арестован по обвинению в хулиганстве. По версии следствия, он участвовал в акции у офиса «Единой России» в Москве в 2018 году, когда активисты разбили ночью окно и кинули внутрь дымовую шашку.

Расследование приостановили в сентябре того же года, однако в 2019 году возобновили после задержания Мифтахова. Сначала студента подозревали в незаконном изготовлении взрывчатых веществ после того, как в Балашихе нашли неразорвавшееся самодельное взрывное устройство. После этого он стал обвиняемым по другому делу, причем единственное доказательство участия аспиранта МГУ – показания засекреченного свидетеля, сообщившего об этом спустя год после инцидента.

Еще один задержанный по делу об оружии Даниил Галкин рассказал о пытках со стороны силовиков: по его словам, его и Мифтахова избивали, в том числе электрошокером. Сидоркина также сообщала, что ее подзащитный говорил ей о пытках и на его теле остались соответствующие следы.