Эвакуированных из Китая россиян поместят под карантин в Тюменской области

Эвакуированных из Китая россиян и граждан других стран временно разместят в Тюменской области под карантином, передает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову. По ее словам, это «наиболее подготовленный регион».

Сейчас МИД РФ и посольство России в Китае окончательно определяют список граждан, которых будут эвакуировать из двух провинций: Уханя и Хубэй. По ее словам, пока в этот список входят 147 человек, среди них – 10 граждан Беларуси, по одному гражданину Армении и Украины, а также трое граждан Казахстана.

Среди эвакуированных из Китая в Россию не будет зараженных коронавирусом, заявила Голикова. По ее словам, заболевших не выпускают китайские власти. Согласно международным требованиям, Россия обязана поместить эвакуированных граждан под карантин сроком на две недели. Голикова пообещала, что людей обеспечат всем необходимым.

Тем временем в Ухане приземлился второй военный самолет, на котором будут эвакуировать людей, передает РИА «Новости».

Вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в Китае в конце 2019 года. По последним данным, число заболевших в мире превысило 20 тысячи человек, умерли свыше 400.

В России выявлено два заболевших человека: в Забайкальском крае и в Тюменской области. В Петербурге создан штаб по профилактике и контролю за распространением инфекции.