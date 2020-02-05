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15:52

Скорость на Невском проспекте могут ограничить до 40 км/ч

фото ЗакС политика Скорость на Невском проспекте могут ограничить до 40 км/ч

Власти Центрального района намерены добиться снижения ограничения скорости на Невском проспекте до 40 км/ч с июля 2020 года, передает «Фонтанка.ру» со ссылкой на главу района Максима Мейксина.

По его словам, районные власти уже направили в ГИБДД и другие органы соответствующее предложение. Идею Мейксин объяснил планами снизить аварийность на проспекте. Обсуждение идет с осени, планируется, все будет утверждено до конца марта, добавил он.

Пока скорость на Невском проспекте ограничена 60 км/ч. Пока нарушение штрафного лимита на 20 км/ч не наказывается, однако есть планы уменьшить этот порог до 10 км/ч.


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