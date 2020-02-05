Суд приобщил "Екатерингофский вестник" к делу об отмене результатов выборов в МО "Екатерингофский"

Ленинский районный суд приобщил выпуски муниципальных газет «Екатерингофский вестник» по делу об оспаривании результатов муниципальных выборов в МО «Екатерингофский». Решение принято на заседании 5 февраля, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Иск к ИКМО «Екатерингофский» подали не прошедшие в совет кандидаты Александр Шуршев, Полина Костылева, Федор Горожанко и Александр Верещагин. Они требуют отмерить результаты выборов во всем муниципалитете. Истцы заявили, что прошедшие в совет мундепы превысили предельную сумму на свою агитацию и использовали служебное положение. В муниципальной газете выходили агитационные материалы за избравшихся кандидатов, утверждают истцы.

По ходатайству Шуршева суд приобщил к делу два выпуска газет, которые выходили во время муниципальной кампании. Истец уточнил, что в одном выпуске газеты есть материал с агитацией против него, а в другом - поздравления от действующего депутата Лили Наумовой. При этом нет данных о том, что это оплачено из агитационных средств, отметил Шуршев, но есть акт, что газета выходит за средства муниципального бюджета. Экс-кандидат также представил контракт на издание газеты муниципальным советом.

Представитель ИКМО Игорь Стульба усомнился в подлинности актов и контракта, поэтому суд обязал его предоставить оригиналы данных документов на следующее заседание. Выпуски газет суд приобщил к делу.

Помимо этого Стульба предоставил суду все агитационные материалы и связанные с ними бумаги, которые поступили в местный избирком во время кампании.

Экс-кандидатка Полина Костылева ходатайствовала о вызове в качестве свидетеля мундепа Алексея Васильева. По ее словам, депутат должен пояснить, как распространялись и оплачивались конверты с письмами, в которые были вложены агитационные листовки за Васильева. При этом, Костылева отметила, что место жительства и работы мундепа не знает. Шуршев предположил, что представитель ИКМО должен знать место регистрации Васильева.

Однако судья отказался приглашать мундепа, так как истцы не могут обеспечить его явку. При этом рассмотрение дела отложили - для ознакомления истцов с документами. Следующее заседание назначено на 12 февраля.

София Саттарова

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