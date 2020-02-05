Суд привлек Беглова ответчиком по делу о выборах главы администрации МО № 72

Фрунзенский районный суд Петербурга 5 февраля привлек губернатора Александра Беглова соответчиком по иску муниципального депутата МО № 72 от «Единой России» Игоря Артемьева об оспаривании результатов выборов председателя местной администрации, сообщил ЗАКС.Ру глава МО № 72 Павел Швец (Партия Роста).

- Артемьев требует отменить решение конкурсной комиссии о недопуске его к конкурсу по выборам главы местной администрации. Поскольку половина конкурсной комиссии формируется муниципальным советом, а половина губернатором, мы заявили ходатайство о привлечении Беглова ответчиком по этому иску, - рассказал Швец.

Суд ходатайство удовлетворил. Продолжение рассмотрения дела с новым соответчиком назначено на 2 марта.

Напомним, по итогам конкурса главой администрации МО № 72 стала Ольга Танищева. Ранее она выдвигалась кандидатом в муниципальные депутаты от Партии Роста в соседнем МО № 75.

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