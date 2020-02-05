Путин требует от нового правительства "прорыва в дебюрократизации"

Президент Владимир Путин на рабочей встрече со сформированным в январе новым кабинетом министров подчеркнул среди важнейших задач на ближайшее время снижение роли канцелярии и бюрократических проволочек в чиновничьей работе. Как пишет ТАСС, глава государства ждет и требует "настоящего прорыва в дебюрократизации по всем направлениям".

В особенности, отметил президент, его установка касается конкретных социальных направлений работы, определенных им ходе недавнего послания Федеральному собранию, в день которого предыдущее правительство было уволено. Путин ждет максимальной "четкости" от ответственных лиц в кабинете министров относительно проблем материнского капитала и бесплатного питания для школьников младших классов.

В своем выступлении Путин снова употребил успевший стать мемом оборот, напомнив об отсутствии времени "на раскачку".