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18:26

Прокуратура перенаправила главе МО «Нарвский округ» жалобу на его действия

фото ЗакС политика Прокуратура перенаправила главе МО «Нарвский округ» жалобу на его действия

Прокуратура Кировского района перенаправила главе МО «Нарвский округ» Александру Каптуровичу жалобу на него от муниципального депутата от «Партии Роста» Виталия Грязнова, сообщил мундеп в разговоре с ЗАКС.Ру 5 февраля. Он подал заявление из-за того, что его и депутата от «Яблока» Анну Каруличеву перестали приглашать на заседания муниципального совета. Прокуратура в ответе на жалобу заявила, что ее должен рассматривать другой орган. 

- Меня уведомила прокуратура о том, что они ему (главе МО Каптуровичу  – прим. ЗАКС.Ру) передали, потому что они не имеют права рассматривать это заявление, - рассказал Грязнов.

Также мундеп написал аналогичное заявление в Следственный комитет. Оттуда ответ пока не пришел, сообщил депутат. 

Ранее Каптурович заявил, что пытался пригласить Грязнова и Каруличеву на заседания, но не смог до них дозвониться. Мундеп от «Партии Роста» отметил, что всех на совещание приглашали электронным письмом. 


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