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20:21

Беглов выразил соболезнования китайцам в связи со вспышкой коронавируса

фото ЗакС политика Беглов выразил соболезнования китайцам в связи со вспышкой коронавируса

Петербургский губернатор Александр Беглов направил китайскому и.о. генерального консула Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге Чжан Вэю письменное обращение, в котором выражает и властям сопредельного государства, и пострадавшим семьям соболезнования в связи с распространившейся эпидемией коронавируса, убивающей преимущественно граждан Китая.

"В эти тяжелые дни петербуржцы всецело сопереживают народу Китая. <...> Эта чрезвычайная ситуация продемонстрировала сплоченность и самоотверженность китайского народа перед лицом беды. <...> Китай – давний друг и надежный партнер Санкт-Петербурга. Мы активно развиваем наше взаимодействие и уже достигли значительных результатов в торгово-экономической и гуманитарной сферах", - цитируется текст письма на сайте Смольного.

Всем заболевшим Беглов пожелал выздоровления и, кроме того, выразил оптимизм, будучи уверенным, что никакие тяготы и беды не помешают развиваться и улучшаться отношениям российского мегаполиса и азиатского государства.

Тяжелое вирусное заболевание унесло жизни сотен и отправило в больницу более двадцати тысяч человек по всему миру с начала года. РФ закрыла свою дальневосточную границу. В Петербурге создали штаб по профилактике и контролю за распространением инфекции.


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