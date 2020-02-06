Борющиеся с "финскими ярмарками" и попрошайками активисты довольны приемом в МВД

Активисты из паблика "Центральный район за комфортную среду обитания", побывавшие на приеме у представителей городской полиции, остались довольны прогрессом в решении давно волнующих их проблем, таких, как торговля контрафактом, навязчивая реклама экскурсий и засилье цыган-попрошаек.

"Оперативник очень заинтересовался рассказом о "финских ярмарках"... Раньше наши активисты встречали разве что молчаливое понимание проблемы. Но теперь появилась реальная надежда, что нелегальные ярмарки со сбытом контрафакта все же можно побороть", - пишут участники встречи в своем кратком отчете.

Довольны они не только поддержкой своего протеста на словах. Так, в последние дни активисты заметили, что правоохранители стали достаточно активно "гонять" попрошаек и прочих асоциальных элементов с Владимирской площади, где их традиционно скапливается большое количество.