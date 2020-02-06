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12:47

"Проект": Почти половина владельцев земли на Рублёвке - правящая элита

фото ЗакС политика "Проект": Почти половина владельцев земли на Рублёвке - правящая элита

Издание "Проект" подвело итоги массового анализа данных выписок из Росреестра и опубликовало отчет о том, кому, в основном, принадлежат дорогостоящие особняки на элитных землях Рублёво-Успенского шоссе.

Так, 48% участков владеют главы российских регионов, сотрудники администрации Кремля и правительства. Львиная доля там и тех, кто выгодно заработал на госконтрактах.

"Мы включили в наш проект около 800 землевладельцев, включая более чем 600 аффилированных с бюрократией лиц. Общая площадь участков таких людей - 10,5 млн кв. метров суммарной рыночной стоимостью 343 млрд рублей. Вместе со стоимостью построенных коттеджей это тянет на 1,3 трлн рублей - почти два бюджета Московской области", - отмечается в изыскании "Проекта".

Как напомнили журналисты, земли Рублёвки после революции облюбовали видные партийные функционеры номенклатурщики. Там за высоким забором в особняке бывшего нефтяника жил Иосиф Сталин. Кстати, ныне там поселился глава Росгвардии Виктор Золотов. Гораздо позднее, в "девяностых" годах прошлого века, там поселились олигархи, силовики, бандиты.

"Проект" разработал масштабную интерактивную карту, на которой можно посмотреть, кому принадлежит тот или иной участок. 

В частности, там живет семья нового премьера Михаила Мишустина. Его соседями являются глава Минобороны Сергей Шойгу (200 соток), замглавы администрации президента Алексей Громов (28 соток), депутат Госдумы Зелимхан Муцоев (190 соток), сенатор Андрей Клишас. У большинства чиновников уровень задекларированных доходов не позволил бы приобрести столь дорогостоящую недвижимость.

Живут на Рублёвке и видные работники судейского корпуса и прокуратуры, а также нефтяники, газовые магнаты и многие другие госслужащие.

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