Членов Совета федерации предложили назначать пожизненно

Рабочая группа по подготовке изменений, которые предлагается внести в Основной закон страны, изучит инициативу о пожизненном назначении сенаторов, делится ТАСС.

С данным предложением выступил один из членов рабгруппы, научрук Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. В качестве примера он привел итальянскую модель управления.

"У них [итальянцев] в Сенат входят все президенты, которые были в стране. А самое главное, президент имеет право в этой общей квоте [вводить] пожизненных сенаторов. Это люди, которые имеют абсолютно знаковое положение в обществе: общественные деятели, ученые, деятели культуры, врачи", - пояснил свою идею Чубарьян.

Предложенная им корректива помогла бы повысить авторитет корпуса сенаторов в глазах общественности.

Руководитель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас уточнил ранее, что все поступившие пожелания внимательно изучат.

Напомним, президент известил о намерении провести конституционную реформу во время оглашения послания Федеральному собранию. В числе корректив имеются, например, следующие: ужесточение требований к кандидатам в президенты, сокращение максимального количества президентских сроков до двух, наделение Госдумы полномочиями утверждать федеральных министров, установление приоритета российского права над международным.