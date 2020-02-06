Среднюю зарплату в Псковской области чиновники оценили в 28 тысяч рублей

По итогам 2019 года средняя зарплата жителей Псковской области выросла на 8% и составила немногим более 28 тысяч рублей, передает "Псковская лента новостей" со ссылкой на слова главы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по региону Валентины Валиуллиной.

"В реальном выражении с учетом индекса потребительских цен зарплата выросла на 3,6%", - уточнила чиновница.

По последним данным, которые озвучивались в марте прошлого года, средняя зарплата петербуржца, в свою очередь, должна составлять 60 тысяч рублей. Официальная цифра получилась из анализа показателей 2018 года.