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16:41

Депутат МО «Смольнинское»: Кандидатам на пост главы местной администрации отказывали по «нелепым причинам»

фото ЗакС политика Депутат МО «Смольнинское»: Кандидатам на пост главы местной администрации отказывали по «нелепым причинам»

Представители губернатора в конкурсной комиссии по выбору главы местной администрации МО «Смольнинское» отказывали кандидатам по формальным причинам, сообщил ЗАКС.Ру мундеп округа от «Яблока» и секретарь комиссии Никита Юферев. 

Он напомнил, что в комиссию входят шесть человек: троих выбирает совет мундепов, трое направляются от губернатора Петербурга. Мундеп уточнил, что совет МО «Смольнинское» представляли он, Александр Захаров и Константин Хрщонович, который является координатором общественного движения «Центральный район за комфортную среду обитания». От губернатора в комиссию вошли вице-спикер Законодательного собрания Сергей Соловьев, замглавы Центрального района Елена Трофимова и первый заместитель председателя комитета территориального развития Елена Кудрявцева. 

Мундеп рассказал, что проверку документов кандидатов проводили за закрытыми дверями – они не могли ответить на претензии к бумагам. В частности, Армену Ананяну отказали из-за неправильно оформленной справки, сообщил Юферов.

- Первый у нас был Ананян. Его отклонили, потому что у него неправильно оформлена справка о состоянии здоровья. Там указано, что справка дается в сельское поселение. Но это формальность, потому что муниципальный совет установил, что надо подать справку, как она должна заполняться – муниципальный совет не указал. У них (представителей губернатора в комиссии – прим. ЗАКС.Ру) есть кандидат, которого они «тащат», [замглавы местной администрации Владимир] Королев. Я нашел у Королева ту же самую ошибку: у него справка также неправильно оформлена. Там вообще не указано, куда он ее предоставляет. Губернаторские сказали: «Слушайте, ну это же формальность. Зачем придираться к мелочам?» - рассказал мундеп от «Яблока». 

Он отметил, что до собеседования были допущены только четыре человека из девяти. Юферев считает, что комиссия должна была рекомендовать на должность главы всех выдвинувшихся. Достойным кандидатом был представитель «Яблока» Дмитрий Свистельник, заявил мундеп. У Свистельника большой опыт государственный службы, а сейчас он работает в аппарате уполномоченного по правам человека в Петербурге, утонил Юферев. 

По его словам, совет муниципалитета просил от своих представителей рекомендовать на должность главы администрации максимальное количество человек. «Яблочник» заявил, что члены комиссии от губернатора отсеивали «всех нормальных кандидатов по совершенно нелепым причинам». Заодно с ними голосовал и Хрщонович, уточнил Юферев. Он добавил, что представитель общественного движения «нарушил все договоренности» по желанию совета допустить всех кандидатов. 

- Там чисто политическое было голосование. Мы очень недовольны. Муниципальный совет, я уверен, в ближайшее время, 12 февраля, соберется и примет какое-то решение, что делать с этим конкурсом, - сказал мундеп. – Мы сейчас ведем переговоры с членами совета. Пока никто не собирается голосовать за эти кандидатуры. 

На момент публикации заметки ЗАКС.Ру не удалось связаться с Хрщоновичем. Ранее вице-спикер ЗакСа и член комиссии от губернатора Сергей Соловьев заявил ЗАКС.Ру, что работа комиссии была объективна и прозрачна. Он отметил, что всем  кандидатам на собеседовании задавали одинаковые вопросы. Лучшим претендентом на должность главы местной администрации вице-спикер назвал Владимира Королева. Вместе с ним комиссия рекомендовала на рассмотрение совета юриста муниципалитета Вадима Овчинникова, рассказал Соловьев. 

Юферев добавил, что Королев является членом партии «Яблоко». При этом в партии о нем «ничего не знают». По информации мундепов-«яблочников» из МО «Смольнинское», Королев вступил в партию в 2017 году и с тех пор не участвовал в работе политической организации. 

София Саттарова


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