Медведев считает, что ЕдРу должны помогать все государственные институты

В ходе рабочей встречи с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком руководитель партии Дмитрий Медведев представил оригинальное видение роли ЕдРа в политической жизни страны. По его мнению, правящей партии как единственному полноценному проводнику идей президента должны помогать все без исключения государственные инститы и ведомства. Мысль бывшего премьер-министра пересказывает официальный сайт единороссов.

Сам Турчак ранее обозначил для однопартийцев строго сформулированную задачу: во что бы то ни стало, по его мнению, единороссы должны набрать на ближайших выборах в Государственную думу в 2021 году так называемое конституционное большинство (более двух третей мандатов), повторив тем самым последний результат.