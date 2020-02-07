Чиновница администрации Калининского района признала вину в получении взятки

Начальник сектора контроля координации деятельности образовательных учреждений администрации Калининского района Татьяна Светушкова признала свою вину в получении взятки, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Чиновницу обвиняют в нарушении ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Калининский суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста до 4 апреля. По этому же делу проходит гендиректор компании «Мега Строй Сервис» Александр Фильчагин, которого обвиняют в ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Фигурантов дела задержали 6 февраля. По версии следствия, Светушкова получила от Фильчагина 8 млн рублей за принятие подрядных работ и общее покровительство в ремонте школ района.