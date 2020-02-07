Дмитриева раскритиковала новые поправки в Генплан: среди них - предложения Никешина

Петербургский парламентарий Оксана Дмитриева критически отозвалась о предложенных поправках к Генплану города.

В частности, депутата волнуют коррективы, направленные на изменение функционального зонирования территорий, которые относятся к землям сельхозиспользования (зоны С), территориям зеленых насаждений (Р5) и рекреационным зонам (РР). По мнению Дмитриевой, их исконное назначение может быть кардинально изменено, что приведет в конечном итоге к тому, что вместо лесов и полей вырастут новые промышленные либо жилые кварталы.

Среди прочих депутата заинтересовали изменения, предложенные её коллегой по ЗакСу, депутатом Сергеем Никешиным, который, по совместительству, является председателем комиссии по горхозяйству. Согласно его идее, к которой он пришел вместе с ООО "Технополе", участок в 3,7 га вдоль Парашютной улицы предлагается "переквалифицировать" с зоны, где должны размещаться инженерная и транспортная инфраструктура, на зону жилой застройки.

Кроме того, по инициативе того же Никешина и комитета по промышленности предлагается перевести 140 га сельхозземель у поселка Левашово в зону, где дозволяется промстроительство.

"Почему мы должны позволять застраивать сельскохозяйственные земли, зеленые зоны, легкие города? Если на этих землях невозможно реальное сельскохозяйственное производство, то пусть будет рекреационная зона или зона зеленых насаждений в той или иной форме. Считаю, что каждый перечисленный факт необходимо вынести на широкое обсуждение", - считает Дмитриева.

Ранее, напомним, вопрос о возможной застройке земель у реки Каменка подняла глава петербургских эсеров Марина Шишкина.

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