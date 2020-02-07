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7 февраля, 19:11

Неизвестные разбили окна в квартире замглавы ТИК №11

фото ЗакС политика Неизвестные разбили окна в квартире замглавы ТИК №11

Неизвестные в ночь на 7 февраля разбили два окна квартиры заместителя председателя территориальной избирательной комиссии №11 Тамары Тихоновой, сообщила она в разговоре с ЗАКС.Ру. По ее словам, происшествие произошло около 3:55 часов ночи.

Тихонова рассказала, что вызвала ночью полицию и написала заявление с требованием возбудить уголовное дело. Замглавы ТИК №11 надеется, что происшествие записала одна из видеокамер на доме.

- У меня фасадная часть, поэтому там одна камера. Разве что они с той стороны шли. Будем надеяться, что это сыграет свою роль. Записи я запросила, - сказала Тихонова.

Она добавила, что 5 февраля неизвестные раскидали около дома листовки с порочащей ее честь информацией - якобы зампред ТИКа №11 оказывает услуги интимного характера. На листовках был указан ее номер телефона, уточнила Тихонова. 

По ее мнению, все произошедшее связано с деятельностью территориального избиркома. Тихонова рассказала, что 23 января ТИК снял с должностей трех председателей участковых избирательных комиссий с территории МО «Академическое». Речь идет о главах УИКов №435 Валентине Богомоловой, №441 Ольге Тихомировой и №439 Ольге Рыхтюк. Последняя также является помощницей вице-спикера Законодательного собрания Анатолия Дроздова, уточнила Тихонова. 

Решения о снятии председателей участковых комиссий с должностей опубликованы на сайте ТИКа. Согласно документам, территориальный избирком посмотрев видео со дня голосования 8 сентября установил, что председатели УИКов нарушили процедуры подсчета голосов на губернаторских и муниципальных выборах.  В частности, на участке №439 не огласили результаты подсчета бюллетеней по губернаторским выборам, а на участке №441 председатель не предъявляла для обозрения бюллетени по муниципальным выборам при подсчете голосов. В решениях ТИКа перечислены и другие нарушения участковых комиссий. 

В декабре 2019 года территориальный избирком по аналогичным причинам освободил от должностей председателей УИК №422 Жанну Попову и УИК №430 Елену Короткову. Их полные тезки являются сотрудниками местной администрации МО «Академическое», согласно информации с сайта МО «Академическое».

Тихонова рассказала, что сейчас все комиссии, где сняли председателей, саботируют работу. В частности, они не выполняют поручения вышестоящей комиссии – ТИКа №11, заявила замглавы территориального избиркома. 

- Мы назначили в нескольких [УИКах] новых председателей. Так вот заседания не проводятся, члены комиссии на них не являются. Причем, некоторые члены комиссии являются сотрудниками местной администрации МО «Академическое»- сообщила Тихонова. 

Она добавила, что одна из ее коллег – член комиссии с правом совещательного голоса Любовь Семикова направила обращение в Центральную избирательную комиссию. В нем она рассказывает о произошедших с Тихоновой инцидентах и принятых до этого решениях ТИК №11. Кроме того, в письме указывается, что членов комиссии неназванные лица якобы пытались принудить к действиям,  «выгодным для заместителя председателя ЗакС Дроздова А.В. и приближенных к нему должностных лиц ЗакСа, ОМСУ и ИКМО МО Академическое». 

В июле 2019 года ЗАКС.Ру писал о конфликте между ТИК №11 и вице-спикером ЗакСа Дроздовым. Глава территориального избиркома Константин Степанов сообщил, что ему и его подчиненным приходят оскорбительные смс-сообщения. Глава комиссии предположил, что так на него оказывают давления люди Дроздова. По словам Степанова, связано все может быть с нежеланием ТИКа подыгрывать вице-спикеру на муниципальных выборах. 

София Саттарова


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