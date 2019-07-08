«Мы что-то делаем нехорошее, но…»: Член ТИК №11 пожаловалась на попытку подкупа за полмиллиона рублей

Секретарь Территориальной избирательной комиссии № 11 от «Единой России» Алиса Кемаева заявила, что ей за 500 тысяч рублей предложили написать заявление на увольнение, чтобы отправить на ее место другого человека. Переговоры якобы вела помощница вице-спикера Законодательного собрания Анатолия Дроздова. По словам руководства ТИК, Дроздов пытается подмять под себя комиссию накануне муниципальных выборов.

СМС и звонки

Несколько сотрудников Территориальной избирательной комиссии № 11 в последнее время получают оскорбительные смс с незнакомых номеров. Больше всех от сообщений про гениталии и прочего хамства страдает руководитель ТИК Константин Степанов. Он предполагает, что таким образом на него и его коллег оказывают давление люди вице-спикера Законодательного собрания Анатолия Дроздова. У заместителя председателя городского парламента, который также руководит петербургской общественной приемной Дмитрия Медведева, с его бывшим соратником по работе в МО «Академическое» Степановым в последнее время дела складываются неважно. Руководитель ТИК и его подчиненные утверждают, что это связано исключительно с их непокорностью: они не хотят подыгрывать Дроздову на ближайших муниципальных выборах. ТИК №11 исполняет обязанности избирательных комиссий муниципалитетов «Прометей» и «Северный» Калининского района, от которого заместитель председателя ЗакСа избирался в парламент.

В ход идут не только кнуты, но и пряники. В распоряжении ЗАКС.Ру оказались аудиозаписи разговоров секретаря и члена ТИК №11 с правом решающего голоса Алисы Кемаевой. По ее словам, голос ее собеседницы на записи принадлежит помощнице Дроздова Екатерине Воронковой. На них Кемаева получает недвусмысленные предложения отказаться от своей должности за вознаграждение.

- В начале мая мне позвонила Екатерина Воронкова с предложением устроиться на работу к Анатолию Владимировичу в обмен на то, что я должна выйти из состава Территориальной избирательной комиссии. Я отказала, так как для меня это предложение неактуально. Что скрывать, работа члена ТИК неплохо официально оплачивается. В июне Екатерина Воронкова повторно вышла на меня и предложила встретиться, мы встретились в кафе. Я боялась провокаций и угроз от Дроздова, поэтому вела аудиозапись, - рассказала Кемаева ЗАКС.Ру.

Девушки, по словам члена ТИК, встретились в кафе 19 июня и проговорили около часа. С первых минут они обсуждали трудоустройство Кемаевой, которая хоть и переехала по личным обстоятельствам в Краснодарский край, продолжает вахтово работать в петербургском территориальном избиркоме.

- Ты остаешься, да, я так понимаю? – спросила собеседница Кемаевой.

- Вообще, да. Договоренность такая, что я хоть переехала, но буду приезжать сюда. Честно-откровенно, мне это все уже… - ответила она.

- Надоело?

- Да. Но здесь у меня будет хорошая официальная зарплата, вознаграждение. Мне сейчас нужны деньги.

- А хорошая для тебя это сколько?

- Не знаю, тысяч, наверное, 500-600-700. Где-то так. Я на них очень рассчитываю, мне они там пригодятся. А так, по большому счету, уже я выгорела всем этим. Поработаю, а там посмотрю.

- Видишь, я тогда тебе звонила. Я тебе предлагала те условия, что, если бы, например, ты бы уходила из ТИКа, то шеф бы тебя спокойно к себе бы взял, и у тебя бы капала зарплата.

- Мне это, видишь, не интересно. Все, я уезжаю. Я здесь уже фактически не живу. Я сюда только на лето приехала по работе.

- Ну и сидела бы на контракте, тебе деньги бы на карту приходили.

«Типа как взятка»

От предложения трудоустройства у Дроздова Кемаева была не в восторге, так как уже успела поработать сначала его помощницей, затем помощницей другого депутата ЗакСа Владимира Носова.

- В 2018 году, в октябре, я узнала, что Дроздов якобы ведет разговоры с отделом кадров, чтобы меня уволить по статье с этой должности. В итоге я уволилась сама, по собственному желанию, - рассказала секретарь ТИК №11 ЗАКС.Ру.

По словам Кемаевой, до этого отставной полковник Дроздов пытался наладить с ней контакт, чтобы получать «разведданные» о ТИК №11. Однако девушка решительно отказалась.

- На это он сказал, что сделает все, чтобы я никуда не устроилась работать в этом городе, - вспомнила секретарь.

После этого тактика, вероятно, поменялась: Кемаеву, работающую в ТИК по представлению партии «Единая Россия», решили поменять на кого-то более сговорчивого.

В ходе беседы в кафе она пыталась узнать у Воронковой, зачем ее шефу менять одного человека, если кворума он все равно не получит, так как вся остальная комиссия остается нелояльной ему.

- Вот честно. Видимо, я не знаю до конца всех его планов, потому что, видимо, он все-таки понимает, куда дальше двигаться. Он нам дает задачу. Мы простые исполнители, - ответила собеседница Кемаевой, намекнув, что в комиссии есть как минимум еще один человек, с которым ведется работа.

Постепенно девушки ушли от острой темы и более получаса общались «за жизнь», вспоминая бывших коллег и прочих знакомых. Перед тем как распрощаться, Кемаеву вновь попросили подумать.

- Давай так. Человек хочет. У тебя есть определенные условия… Если его устраивают эти условия, ты соглашаешься. Если не устраивают, ну все, извините, - предложила собеседница Алисы Кемаевой.

- Я просто технически не очень хорошо понимаю. Даже если я на это соглашусь, во-первых, это типа как взятка, как нарушение законодательства. Мне за это ничего не будет? – поинтересовалась Кемаева.

- Тебе никто не даст. Мужу отдадим, - вышла из положения собеседница.

- И какие гарантии будут? Что от меня потребуется, заявление?

- Заявление о выходе из состава ТИКа как члена с правом решающего голоса. Ты автоматически уходишь и как секретарь.

- Да, само собой.

- И все. По личным обстоятельствам, очень надо. «Я поняла, что все не так. Муж орет, а ребенок плачет».

За время разговора обе его участницы по разу упомянули «Анатолия Владимировича», но чаще звучало слово «шеф». В том, что под ним имелся в виду исключительно Дроздов, Кемаева не сомневается. В ТИК №11 ЗАКС.Ру рассказали, что подчиненные вице-спикера так называют своего начальника. Получить комментарии от него самого не удалось - на протяжении нескольких часов телефон Дроздова был занят.

Пять ноль ноль

В последних числах июня девушки общались еще два раза, но уже по телефону. Кемаева находилась в это время в Краснодарском крае. Записи этих бесед также имеются в распоряжении ЗАКС.Ру. Оба раза Кемаева пыталась перенести разговор на 5 июля - день, когда она планировала вернуться в Петербург. Другая сторона предлагала уже не трудоустройство, а компенсацию за увольнение. Особенно настойчиво предложение звучало во время второй, состоявшейся 30 июня беседы. В ходе нее в истории появились новые действующие лица:

- До 5-го никто ждать не хочет, и шеф тоже не хочет, - торопила собеседница Кемаевой. - Ты ничего не теряешь, начнем с этого. У тебя, получается, тоже синица в руках, и тебе, как я считаю, не надо ни работать, ни напрягаться. Ты получаешь ту сумму, на которую рассчитывала, без напряга.

- Я гнева Степанова боюсь, - призналась Кемаева.

- Да взяла, поменяла телефон и все. Да какой гнев, он тебя не достанет. Я просто уже не знаю, как подтвердить. Мне уже шеф говорит, скажи, – это было на самом деле – он ходил к ВС разговаривал. К Вячеславу Серафимовичу. Все нормально. Помогут, подскажут.

Позже прозвучала конкретная сумма:

- Я с тобой разговариваю, как с человеком, с которым мы работали и нормально друг к другу относились. Я понимаю, что мне тоже сложно вести определенные беседы в таком ключе. Мы что-то, да, может, делаем нехорошее, но в принципе все отстраненно, никто ничего не видит, - предположила девушка.

- А вообще конкретно о какой сумме идет речь сейчас? – уточнила Кемаева.

- О которой ты говорила.

- Но я там называла диапазон определенный просто.

- Пять и два нуля.

По словам Кемаевой, подразумевались 500 тысяч рублей – сумма, которую она может заработать за месяцы работы в ТИК.

Собеседница Кемаевой также описала технические детали сделки:

- Шеф сказал, что мы тебе можем сразу отправить половину, чтобы ты понимала, что наши намерения серьезны, и никто тебя кидать не собирается. Дальше идет следующий этап. Нам от тебя понадобится заявление, заявление, чтобы ты понимала, грубо говоря, каждый может написать и еще не факт, что достоверно или недостоверно. Мне муж говорит, надо тогда попросить девочку написать это при нотариусе. Чтобы она была нотариально заверена. И сам же нотариус эту бумагу отправит. И все, сразу приходит вторая половина. Либо нотариус тебе ее отдает, либо переводом.

К слову, муж представительницы вице-спикера Владислав Воронков тоже человек непростой. Некогда он входил в региональный политсовет партии «Единая Россия», а теперь подрабатывает советником врио губернатора Петербурга по вопросам ЖКХ. Вот как описала его супруга во время все того же разговора в кафе:

- Он эксперт по всему на свете. Был такой сериал «Слуга народа». «Я всего на свете человек», - вот это про него. Ни один документ от губернатора, ну законопроект, не уходит без его визы.

Возможно, роль Владислава Воронкова в этой истории не ограничилась полезными советами. По словам Кемаевой, позже кто-то представился именем советника врио губернатора, позвонив ее супругу:

- 1 июля Воронкова мне неоднократно звонила. Я не брала трубку. Мне пришло от нее смс о том, что условия изменились для меня в приятную сторону. Я находилась в этот момент в Краснодарском крае, и она сказала, что она проездом где-то около меня. Чисто случайно. Я отключила телефон. После этого раздался звонок с неизвестного номера моему супругу. Молодой человек представился супругом Екатерины Воронковой Владиславом и сказал, что он находится недалеко от нас и хотел бы поговорить. Я так понимаю, что привезлась эта сумма денег в обмен на заявление. Муж сказал, куда ему идти.

Кругом враги

По словам заместителя председателя ТИК №11 Тамары Тихоновой, напряженные отношения у территориального избиркома и вице-спикера ЗакСа начались с лета 2018 года, а потом события «развивались как лавина». Она уверяет, что ее саму буквально выживали с должности руководителя аппарата муниципального совета МО «Северный».

Одним из эпизодов того конфликта была история служащего МО «Академическое» Антона Свечина, который 23 ноября 2018 года сообщил журналистам, что Дроздов ударил его в стенах муниципалитета. Поводом для ярости депутата, по словам Свечина, стал входящий звонок от Тихоновой, о котором Дроздов и глава администрации МО «Академическое» Елена Гаврилова узнали, проверяя телефон молодого человека. Тихонова подтверждает версию о «шпиономании» вице-спикера:

- Мне позвонила замглавы местной администрации Гаврилова и пригласила в муниципалитет поговорить. Я позвонила Антону в середине дня, сказала, что меня вызывают на стрелку. На это он ответил, что Дроздов с утра в муниципалитете и (щелкнула указательным пальцем по шее – прим. ЗАКС.Ру). Я решила не ехать, позвонила Гавриловой и сказала, извини, у меня планы изменились. Буквально через 15 минут мне позвонил Антон и рассказал, что случилось. Они его вызвали, забрали телефон и увидели, что он со мной общался.

Свечин сообщил об избиении в Следственный комитет, но позже забрал свое заявление. Он объяснил, что сделал это, получив обещание спикера ЗакСа Вячеслава Макарова победить коррупцию в Калининском районе.

Тем временем, Тихоновой все-таки пришлось оставить работу в МО «Северный».

- Ушла я с должности руководителя аппарата муниципального совета 18 марта этого года. Слава богу. Потому что работать там было невозможно. Делалось все, чтобы подставить, найти какие-то проблемы. После этого соответствующие органы забрасывали заявлениями в мой адрес, - рассказала зампредседателя ТИК №11.

Она вспомнила, что и ей в свое время приходили «гадкие смс» от неизвестных, также как сейчас приходят Степановой и Кемаевой, которую анонимные «доброжелатели» просят «поступить порядочно».

- Мы постоянно под гнетом этих товарищей, которым чего-то хочется, а они не знают как. Точнее знают, но столкнулись с тем, что люди не хотят на это «как» договариваться, - заявила Тихонова.

Отметим, что Дроздов и раньше попадал в скандальные истории, пытаясь заполнять избирательные комиссии своими людьми. На выборах в ЗакС в 2011 году соперник единоросса из ЛДПР Сергей Бондин рассказал, что Дроздов уговаривал его передать ему право сформировать списки членов УИК по квоте либерал-демократов.

- Я пришел с ним общаться с руководителем своего предвыборного штаба. Встреча была в его (Дроздова – прим. ЗАКС.Ру) кабинете. Общались по-деловому. Он спросил, чего ты хочешь? Я хочу свои нормальные проценты. «Будет тебе 10% и все». Не-не-не, говорю, я по-честному наберу гораздо больше. Он говорит, ты знаешь, сколько стоят комиссии? Прямым текстом. «Комиссия стоит 100 тысяч, у тебя есть на это деньги?» - рассказал Бондин. – Знаю, что по ЛДПР с некоторыми тогда договаривались на определенные суммы. Мне он ничего не называл, но намеки делал.

Прославился Дроздов на тех выборах благодаря другой истории. Он пропихивал расческой в урну стопку бюллетеней. Инцидент сняли на видео наблюдатели. Политической карьере кандидата этот случай, не помешал, но и не помог. Те выборы в ЗакС он проиграл. Депутатский мандат Дроздов получил только через два года, после того как в Мариинском дворце освободилось место сложившего полномочия единоросса Алексея Тимофеева. Руководители ТИК №11 полагают, что свои люди в муниципалитетах будут залогом победы Дроздова на новых выборах в ЗакС, которые пройдут в 2021 году. К слову состав непокорного ТИК № 11 к этому времени должен обновиться. Полномочия действующего истекают примерно за полгода до выборов.

Сергей Еремеев

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